En la memoria de los hinchas de Universidad de Chile y Universidad Católica está la linda lucha codo a codo por el título del Campeonato Nacional 1994, el que terminó llevándose el Romántico Viajero.

Un título histórico para los azules, puesto que los dirigidos por Jorge “Lulo” Socías pudieron levantar el trofeo de campeón tras 25 años de sequía.

Mario Lepe recuerda dos jugadas en el título de 1994 de la U

Tres décadas después, el programa Archivos de Juego de Radio Pauta conducido por Jorge Coke Hevia volvió a recordar uno de los torneos más apasionantes del último tiempo al invitar a Mario Lepe, leyenda y capitán en ese entonces de los Cruzados.

“¿Qué le dolió más? ¿El penal del Pato Mardones o el gol del Marcelo Salas?”, le preguntó el comunicador al ídolo del elenco de la Franja Cruzada.

“En ese momento, el de Matador Salas porque pensamos que estaba offside y muchos piensan que todavía sigue offside. Le tiraron la línea chueca ahora no más”, respondió Lepe.

El supuesto offside de Salas se tomó todas las portadas de los medios | FOTO: Archivo

“Después, el penal. No fue penal y la presión lo mató y cobró el penal simplemente. Además, que nosotros en ese momento y hasta el día de hoy no reclamamos demasiado. El Pipo me decía que reclamara, que yo era el capitán, y me di cuenta que entre más reclame resulta”, sentenció el entrenador nacional.