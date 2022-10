Universidad Católica tuvo un amargo empate en Rancagua ante Ñúblense por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2022. El cuadro cruzado desaprovechó una ventaja de 2-0 al término del primer tiempo, pero en el complemento sufrió la igualdad del elenco chillanejo.

Luego del compromiso, el técnico Ariel Holan se refirió a sus sensaciones del partido e hizo una autocrítica por lo que ocurrido en la segunda mitad, pues afirma que el resultado se les escapó más a la UC que a la visita.

"Yo creo, y sin restarle mérito al equipo rival que está haciendo un gran campeonato, el partido lo empatamos nosotros. No tengo ninguna duda. Renunciar a jugar, no hay más para explicar. Si tienes la posibildiad de controlar el juego y le desemos al rival campo y pelota, creo que ahí el partido entra en un cono desafavorable para el equipo", explicó.

"Nos descansamos en la cofianza del 2-0 y marcamos muy en dos pelotas paradas. Sacando esas dos acciones no es que fuimos avasallados, pero la cuenta pendiente es ganando 2-0 el partido, es sin duda lo podríamos haber hecho en el segundo tiempo, que era agarrar la pelota y atacar", agregó.

Los Cruzados terminaron igualando un partido que ganaban 2-0 al término del primer tiempo | Foto: Agencia UNO

Finalmente, cree que el desgaste contra Colo Colo el pasado martes no tuvo mucho que ver con lo baja del rendimiento en la segundo tiempo contra Ñublense.

"Hoy más que físico, fue un tema de juego, porque no hubiéramos tenido las posibilidades de los últimos minutos. Nos confiamos, descansamos en el 2-0. Eso es estado de ánimo, cuando nos mojaron la oreja pudimos buscar el partido con total autoridad, jugando al fútbol y creando situaciones de gol", explicó.

"La pregunta es qué nos pasó, que no lo pudimos hacer de entrada en el segundo tiempo. Eso es parte del crecimiento del equipo, si estás para hacer cuatro goles, tienes que hacer cuatro goles, no descansar en el resultado, eso no te garantiza nada", sentenció.