Universidad Católica se mide con Colo Colo en el Estadio Monumental y en la previa al compromiso habló Ariel Holan con TNT Sports. El entrenador cruzado aclaró varios temas que se hablaron en la antesala este importante partido.

Una de las consultas fue si esta postergación del duelo trajo al bueno, como es tener más días para preparar el partido contra los albos.

"Creo que lo mejor de todo es que con el episodio ocurrido en el estadio (Monumental) no haya ninguna víctima fatal, eso ya de por sí es lo más positivo que inaugura el clásico. Todo el resto es ajeno a mí, si hay que jugar se juega hoy (martes) o si se juega el domingo, se juega el domingo", dijo el DT.

En esa línea, aclaró que Fernando Zampedri nunca estuvo en duda y que solo fue un tema de prevenir en una de las prácticas.

"Los futbolistas estaban en perfecto estado el domingo, los rumores de Zampedri en verdad no es cierto. Sí es cierto que el día anterior, previo al partido en el entrenamiento del viernes. Fernando por precaución de él dijo 'el día anterior (jueves) hice muchas sentadillas y me siento un poco duro' y yo dejé que no terminara la práctica. Nunca estuvo en duda", explicó Holan.

Los Cruzados se miden el próximo sábado ante Ñublense | Foto: Agencia UNO

En cuanto a Gary Kagelmacher, quien era otro de los nombres de los que hubo rumor que se perdía el compromiso también fue aclarado por el técnico cruzado.

"Kagelmacher está fracturado del dedo y es una fractura que lo operarán el miércoles a la tarde noche, ahí podrá jugar el sábado. Lo que pasa es que si hubiéramos jugado el domingo se hubiera operado el lunes, nada más cambia esto", expresó el entrenador.

"Lo que sí es que no se puede dilatar mucho más y en la radiografía de mañana apareciera que la fractura está un poquito corrida, eso me explicaron los médicos. Entonces lo tendremos que operar y estaría en condiciones de jugar el sábado", complementó.

En cuanto a la reprogramación de este cotejo, el argentino asegura que no beneficia en nada a la UC esta situación. De hecho, Holan afirma que en este momento tiene dos días menos para preparar el encuentro con Ñublense del próximo sábado.

"Esto fue una desgracia con suerte y lo otro va por otro carril que no me compete como entrenador. En el campeonato estamos en una posición expectante y jugar el domingo era tener dos días de descanso, pero ahora tenemos dos menos para enfrentar a Ñublense, que es un buen equipo y juega muy bien al fútbol", manifestó.

"Entonces nosotros tendremos una acumulación de partidos importantes. Tenemos suspendido el partido con Unión Española, así que nada es lo que tocó y hay que afrontarlo y hacerlo lo mejor posible. Me tengo que preocupar de la raya para adentro", cerró.