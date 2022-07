Universidad Católica cayó este domingo ante Palestino en San Carlos de Apoquindo y acumuló su segunda derrota en fila tras lo ocurrido frente a Curicó Unido el fin de semana pasado.

La derrota dejó muy complicada a la UC en cuanto a su ubicación en la tabla de posiciones, pues está muy cerca de lugares de descenso, aunque también está al alcance de meterse a la lucha por torneos internacionales.

Sin embargo, en conferencia de prensa tras el compromiso, Ariel Holan fue consultado sobre qué debe mejorar su elenco si es que quiere ir a luchar por los objetivos de este semestre o bien de la próxima temporad y donde nuevamente apuntó a que el pentacampeonato es algo en lo que está pensando.

"Vuelvo a insistir, es difícil hablar del pentacampeonato cuando la realidad marca otras cosas. Nosotros tenemos que tratar que el equipo ostenga como plataforma de partida estos dos últimos partidos, porque se hicieron muchas cosas buenas en muchos pasajes de ellos y apriete la tecla de 'delete' (eliminar) en los errores que cometimos que en seis puntos nos quedamos sin nada", dijo el técnico.

"Cuando uno está jugando con ese margen de error, que por ahí en muchas áreas lo haces muy bien, pero en algunos puntuales no lo hace bien y termina perdiendo seis puntos sacando ninguno, uno no puede pensar con el optimismo. Sería alguien que no está viendo la realidad, pero no estoy pensando en el pentacampeonato, honestamente", agregó.

La UC cayó en el final ante Palestino y prolonga su mal momento | Foto: Agencia UNO

Bajo aquel argumento, el estratega argentino asegura que las mejoras en el equipo tiene que ver con que todos aporten y así desarrollar un plantel competitivo a medida que los jugadores también vayan realizando bien su trabajo y él como DT.

"Tengo que tratar, como conductor y responsable del equipo, ver cómo mi equipo juega con menos errores para ser más competitivo. Eso es trabajo y parte de lo que debo hacer como entrenador y los futbolistas la responsabilidad que tienen es hacer el esfuerzo más grande posible para que partido a partido y con el ritmo de muchos de ellos, vayan con la suma de minutos adquiriendo el ritmo de juego que no se hace puede solo con entrenamiento, sino que en los 90 minutos de juego", expresó Holan.

"Ahí tenemos que poner la energía y saber que no podemos dilatarnos mucho más en volver a la eficacia que este equipo puede tener de acuerdo al equipo que es", cerró.