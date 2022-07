La Universidad Católica no vive un presente muy alentador dentro del Campeonato Nacional, en donde el actual tetracampeón del fútbol chileno suma dos derrotas consecutivas dentro del torneo, los cuales hipotecaron rotundamente su sueño por el pentacampeonato, algo que declararon estar conscientes dentro de la interna en el conjunto Cruzado.

En esta jornada el estratega del conjunto de La Franja, Ariel Holan habló con los medios de comunicación refiriéndose a como se encuentra hoy en día el plantel, pensando en lo que resta de torneo, en donde señaló que están de buena trabajando de buena manera y señala mejorías dentro del equipo.

“Digo que somos un equipo en construcción porque es nuestra realidad, tenemos un buen plantel y lleva un tiempo ponerse a punto individual y colectivamente. Estamos trabajando los dos frentes, sobre todo a nivel físico porque muchos vienen de un semestre sin muchos minutos. Nivelar todo eso, con un plantel que tuvo muchos lesionados, toma tiempo. Veo una mejoría cada vez más grande en el equipo, intentamos hacer un fútbol diferente y eso requiere tiempo“, partió señalando Holan.

Durante lo que ha sido esta segunda estancia del estratega argentino a cargo de la UC, Holan fue claro en señalar las principales diferencias que viven tanto aquel plantel como el de hoy, en donde no duda en declarar que son planteles totalmente distintos, pero apunta a que se trabaja para poder estar en un gran nivel como el de aquella temporada.

Ariel Holan confía en el renacer de la UC | Foto: Agencia Uno

“El equipo del 2020 lo tomo en una situación totalmente diferente a la de este equipo. Aquel había salido campeón y le di mi identidad, tuvimos un gran desarrollo en torneos internacionales. Ahora recibí un equipo a tres puntos del descenso, con muchos lesionados y perdimos a Diego Valencia. Asumí la responsabilidad de ver cómo reconstruyo un equipo muy competitivo, pero que no lo era cuando yo lo recibí (…) Acá no hay un problema psicológico, sino que no todos los jugadores están en el mismo nivel. Semana a semana irán mostrando su mejor gestión. No es un problema mental, sino de trabajo duro y de cómo nos vamos recuperando partido a partido“, declaró el estratega.

Finalmente, Holan tuvo palabras para lo que será el duelo ante Cobresal este fin de semana, en donde destacó las grandes cualidades del conjunto de Gustavo Huerta, pero enfatiza en que debe focalizarse en lo que ellos pueden plasmar para este partido, en donde buscan salir de la mala racha.

“Es un equipo dinámico, con delanteros rápidos. El mediocampo tiene juego, su defensa no es lenta y trata de jugar bien al fútbol. De todas formas, la energía nuestra está puesta en delinear nuestro equipo”, cerró.