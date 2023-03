En la Universidad Católica un importante problema se desarrolló hace unas semanas, en la que tras la eliminación de los ‘Cruzados’ en la Copa Sudamericana, Mauricio Isla fue uno de los grandes apuntados por este fracaso de la UC tras su bajo rendimiento, algo que le significó salir del equipo titular.

Dicha situación generó mucho revuelo en el club, en donde incluso se puso en duda la continuidad del ‘Huaso’ en el conjunto precordillerano, algo que finalmente terminó siendo negado por Ariel Holan, quien en esta jornada volvió a hacer un análisis a lo que fue el bajón futbolístico del Seleccionado Nacional, el cual normalizó.

“Esto puede pasar, los futbolistas no son robot, los futbolistas no son máquinas, él jugó muchos partidos, semestre que se inició ahora en enero. Creo yo que en algunos partidos lo hizo muy bien, en otro lo hizo bien a ratos y en otros no lo hizo muy bien. Es perfectamente comprensible que a Isla le pase eso o a cualquier futbolista del equipo”, comenzó señalando Holan.

Sobre lo que es su presente, el DT de la UC dejó en claro que ha visto al ‘Bicampeón de América’ con buena disposición dentro del equipo y avisó de forma inmediata que requerirá de sus servicios para la segunda parte del torneo, esfumando todos los rumores de una posible salida del ‘Huaso’.

Isla no vive un positivo momento en la UC | Foto: Imago

“Lo que tengo que ver yo es que se esfuerce en el entrenamiento, que está con una excelente disposición y que es un futbolista de categoría y mi responsabilidad como entrenador es sacar lo mejor de él y poder tenerlo porque el equipo lo precisa y el entrenador lo quiere”, declaró a ADN.

Para Holan, la suplencia puede recaer en cualquier jugador que no esté pasando por un buen momento, sin importar su trascendencia, ya que todo esto es un bien común para el equipo.

“Hay momentos en el que hay que ser realista y uno pueda pasar a tener un buen o mal momento, y puede ser pasible de poder sentarse en el banco un partido, sea Mauricio o cualquier otro del equipo, es un bien para él y del equipo”, confesó el DT.

Finalmente, Holan fue clarito en que no quiere desprenderse de Mauricio Isla para la segunda parte de la temporada, ya que es un jugador con el cual quiere contar y, además, le da un gran salto de calidad y experiencia al equipo.

“Es un futbolista de una trayectoria extraordinaria, que nosotros queremos contar con él, lo precisamos, porque es el salto de calidad que un equipo tiene que tener y él lo es”, cerró.