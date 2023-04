Las alarmas se encendieron en Universidad Católica en el entrenamiento del pasado miércoles, pues Matías Dituro salió con un problema en uno de los dedos de su mano izquierda y que lo ponen en duda para el duelo contra O'Higgins y al Clásico Universitario ante Universidad de Chile.

No obstante, durante la conferencia de prensa de este jueves en San Carlos de Apoquindo, habló el técnico Ariel Holan y algunas de las preguntas estuvo relacionada con la situación médica que posee el capitán cruzado.



El técnico aseguró que no la situación no parece ser tan considerable, pero que de todas maneras estarán evaluándola con el corres de los días y todo irá de la mano de cómo se sientra Dituro.

“Tuvo en pelotazo. Tiene un problema en el dedo, entiendo que no reviste gravedad. Tiene una posibilidad de que tenga una férula, todo dependerá de cómo se sienta él, si siente dolor o no, de si está cómodo o no. Gracias a Dios no es algo grave, pero sí algo que dependerá de cómo se siente para saber si será de la partida o no este sábado", comenzó explicando el DT.

El portero presentó una lesión en uno de sus dedos de la mano izquierda | Foto: Photosport

Sin más, le volvieron a preguntar el meta, en primera instancia, no está descartado para el importante compromiso contra los azules.

"Si él se siente bien puede jugar el sábado (ante O'Higgins), de acuerdo a lo que entendí de lo que el médico explicó, pero eso depende que no tenga dolor, que se sienta cómodo y seguro en esa situación. Entonces dependerá de lo que siente mañana (viernes) y si puede entrenar o no. Hoy terminó el proceso de estudios (médicos) y veremos mañana cómo está, así que probablemente pueda estar, probablemente no", sostuvo el técnico argentino.



Finalmente, complementó con que "si no está para este fin de semana, probablemente pueda estar para el siguiente, pero lo que sí creo es que no es una lesión para dejarlo afuera por un tiempo. Eso no aparentería por todos los diagnósticos médicos que sea así, pero no soy el médico y solo les quiero responder para que tengan una información que es la que tengo y la que dan los doctores", cerró.