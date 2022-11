Universidad Católica ya dejó atrás la mala temporada 2022 y se concentra de lleno en lo que será el 2023 con participación en Copa Sudamericana y con la obligación de volver a ser competitivo en el Campeonato Nacional.

Para el próximo año, los cruzados ya saben que no cuentan con José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Luciano Aued y Yamil Asad, quienes no serán parte del plantel. Pese a las bajas, hay varios sondeos con jugadores para que se integren la temporada venidera.

En ese tenor, Coke Hevia soltó un verdadero bombazo en Pauta de Juego, donde reveló que el conjunto cruzado tiene sondeado a dos jugadores con vasta trayectoria para llegar a San Carlos de Apoquindo.

Di Santo está actualmente en el Tijuana de México. | Foto: Getty Images

“No sé si juega en Arabia o Emiratos Árabes; Gerónimo Poblete. Si usted no lo tiene tan visto, juega en Al Wasl y pasó por Deportes La Serena, después no se afirmó nunca más. ¿Es buen jugador? Me parece que sí, pero viene de hartos tropezones. ¿Puede reviri? Por qué no”, dijo Hevia.

La perla, eso sí, se la dejó para el final cuando aseguró que Universidad Católica hizo consultas por un ex jugador de Audax Italiano y el Chelsea de Inglaterra: “La Católica hizo las consultas del caso. El otro jugador por el que preguntaron que aún le quedan meses de contrato es Franco Di Santo, que está en Tijuana. Católica suele buscar oportunidades de mercado, si lo logra a él o de ese estilo, tiene que cambiar el esquema”, reveló.

Lleguen o no, Universidad Católica se mueve en un Mercado de Pases con la obligación de darle un salto de calidad a un plantel que en el último tiempo perdió potencia y se quedó sin bencina para luchar en el ámbito local.