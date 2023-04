El ex volante de la UC en la década de los 90 analizó lo que fue la derrota de la UC ante Ohiggins.

Universidad Católica no la está pasando bien en el Campeonato Nacional. Los Cruzados volvieron a enrredar puntos y cayeron ante Ohiggins por 1 a 0 en el Estadio Santa Laura.

Jorge Contreras, volante que jugó en la Católica entre el año 89 y 92, analizó lo que fue esta nueva derrota cruzada. "Dominador pero con muy pocas ideas, además se ponían puntos si ganaban"

"Uno lo analiza, ve en la actuación de algunos, que repiten titularidad y yo veo que les cuesta. Yo no sé si tienen el nivel para jugar en Católica porque son jugadores que no gravitan", continuó diciendo.

La UC ya acumula 4 partidos sin ganar en el Campeonato Nacional. (Photosport)

Coke también se refirió a la poca sorpresa que hay hoy en día en la UC. "Hay que esperar que aparezca un desborde, metan un centro y que aparezca Zampedri por el centro y que Zampedri la meta, pero esperar algo de alguien más es difícil".

Contreras no ve con mucho optimismo a la UC, sobre todo pensando que el clásico universitario está a la vuelta de la esquina. "No hay variantes y además no se están sacando lo resultados".