Universidad Católica no puede despegar en el Campeonato Nacional 2022 luego del empate ante O'Higgins. El cuadro universitario lleva varias fechas sin poder ascender en la tabla de posiciones y que no le permite acercarse a puestos de torneos internacionales.

Durante este viernes en Pauta de Juego, Coke Hevia liquidó el nivel mostrado por la UC frente a los celestes. El periodista analizó uno por uno los nombres que Ariel Holan mandó a la cancha.

"Ayer me junté con unos amigos, varios fueron al estadio y decían '¿Por qué tuiteaste que Kagelmacher jugó mal? En el estadio nos levántabamos cada vez que conducía'. Les dije porque una patriada no puede contrarrestar lo que uno ve, perdió todos los duelos", manifestó Hevia.

"Además, los tres de atrás del inicio más Saavedra, yo miraba cuando se pasaban la pelota y Dituro da mejores pases que ellos cuatro. Más fuerte, más europeo, al pie, rápido, fuerte, hacia adelante", añadió.

La UC y los celestes abrieron la Fecha 22 del torneo este jueves | Foto: Agencia UNO

En relación a aquello, Hevia hizo un repaso a la línea defensiva, mediomcampo y delantera de la UC, donde resaltó entre ellos a Fernando Zampedri.

"La Católica no tiene ritmo, no tiene profunidad ni velocidad. Por eso digo que veo once cambios en diciembre. Del equipo de ayer: Dituro si se va es una tragedia, Ampuero uno dice 'ya bueno', Lanaro se retira, Kagelmacher es un jugador que vino por su contrato y después no creo que siga e Isla es un jugador colectivo, si el equipo anda mal no se va a pasar a cuatro", explicó Coke.

"Saavedra se metió en un pozo del cual no puede salir, Aued trota la cancha y para mí es un buen jugador. Tiene tanto oficio que mete un brazo, la va pisando y sigue avanzando, pero no tiene ritmo. Parot necesita competencia, Pinares no puede jugar de espalda porque no juega ahí, el Chapa se retira y tiene a Zampedri por suerte", añadió.

Los Cruzados igualaron con los celestes 2-2 | Foto: Agencia UNO

Por último, señaló a los valores jóvenes del plantel como son Clemente Montes, Bryan González y Diego Ossa, quienes sumaron minutos ante los rancagüinos.

"La Católica es un equipo que se debe armar de nuevo. Ayer tiraron a Montes a la cancha, que además tiene mala suerte y casi se lesionó. No lo quiero matar, porque es muy joven y está debutando, pero Bryan González cada duelo físico lo perdió. Después entra Diego Ossa, que uno dice 'grandote, buen lomo', pero tiene 12 minutos en primera. Es un muchacho que está haciendo sus primeras armas y así nos vamos", cerró.