El extremo de la UC enfatizó que el título no fue para nada fácil tras repuntar en la parte final.

Universidad Católica se coronó como el campeón tras superar a Everton de Viña del Mar. El equipo dirigido por Cristián Paulucci bajó la estrella 16 de su historia y además se convirtió en el nuevo tetracampeón del fútbol chileno.

Sin embargo, el camino al nuevo título no fue para nada fácil. Los cruzados tuvieron que remar de atrás para alcanzar ese logro, pues luego del partido con Colo Colo en el Estadio Monumental y en que fue derrota, la UC quedó a cinco puntos, pero los albos tuvieron problemas extrafutbolísticos y que afectaron en el rendimiento.

Por su parte, los precordilleranos lograron ganar todos los compromisos tras aquel cotejo contra el cuadro colocolino y lograron alcanzarlo en primera instancia, en las últimas dos fechas finalizar como puntero y campeón.

Edson Puch tras el choque contra los ruleteros, habló con los medios de prensa y reconoció lo complejor que fue mantenerse varias fechas tras el equipo encabezado por Gustavo Quinteros. Incluso, en un momento, lo vieron muy lejano alcanzar el objetivo final.

"Lo vimos muy lejos al principio. Creíamos que ya esto se nos escapaba, que ya no podíamos hacer nada y la verdad es que se pudo. Volvimos a trabajar bien y ahora estamos celebrando y nada, muy feliz", dijo el extremo.

Aunque por otro lado, también reconoció que antes de la llegada de Paulucci, con Gustavo Poyet en la banca, pudieron perder aquel método de trabajo del cual estaban acostumbrados en las temporadas anteriores. Además, se refirió a su vínculo con la tienda cruzada, pues es uno de los que finaliza contrato.

"Creo que nos perdimos un poco, nos cambiaron la forma de trabajar y el equipo quizás ahí desconoció, no sé. Bueno, después volvimos a ser lo mismo de siempre, hasta los jugadores que estaban y la verdad es que cambió. Todo eso me tiene feliz y lo del contrato ahí todavía no sé, tengo que ver y esperar", sentenció.