El ex capitán de Universidad Católica no se olvidó del aniversario 86 del club y le dedicó algunas palabras para festejar.

Universidad Católica está de festejo durante este vieres 21 de abril, pues el club cumple 86 años de vida y como es de esperar son varios los saludos de los jugadores y ex jugadores que vistieron en algún momento la camiseta de la UC.

Sin duda que uno de los máximos ídolos y referentes del club no podría ser la excepción, pues José Pedro Fuenzalida estuvo presente en los mensajes de cariño hacia la institución y también para todas y todos los hinchas de la Franja.



El ex capitán de los cruzados dejó el equipo tras finalizar la temporada 2022 y en que se convirtió en el futbolista con mayor títulos en la historia de Universidad Católica y a pesar de que ya no esté en cancha, el Chapa no dejó pasar la oportunidad para dedicarles algunas palabras para este día tan especial.

El Chapa ganó once títulos con la UC | Foto: Photosport

"Quería mandar un gran saludo a todos en este aniversario número 86 de nuestro gran club Universidad Católica. Desearles que vengan muchas cosas positivas en el futuro y que obviamente toda esta historia la hacemos juntos. Un abrazo grande", fueron los dichos de Fuenzalida a través de un video que compartió el club en sus redes sociales.



José Pedro Fuenzalida levantó once títulos con la UC, con siete trofeos en Torneos Nacionales y además cuatro Supercopas.