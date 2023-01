Universidad Católica apostó por puros jugadores experimentados para el inicio del fútbol chileno. Los Cruzados ficharon a varios Sub 30 con recorrido a nivel mundial como Franco di Santo, Guillermo Burdisso y el seleccionado chileno Eugenio Mena, quien retornó al país tras una década en Argentina y Brasil. Ariel Holan sabe que este año el título es el objetivo principal y, por ello, solicitó a jugadores con trayectoria.

Sin embargo, el ex goleador de la UC, Osvaldo Arica Hurtado, no está de acuerdo con la política de Holan y del club, ya que siente que faltan más jugadores de casa para dar la pelea en la temporada 2023 en la Primera División.

"Creo que le falta mucho a la Universidad Católica. Hay que ver cómo se acoplan estas piezas con el paso del torneo, ya que recién vamos a iniciar la temporada. Sin embargo, sigo apostando que el norte debe estar en los jugadores formados en casa", dijo.

Eso no es todo, Arica Hurtado es duro y manifiesta que "en un momento se jugó con muchos jugadores de casa, pero cuando pasa esto de tener una mala temporada, la Católica se pone nerviosa e intenta rearmar el equipo con jjugadores que van tapando el trabajo de las juveniles. Siento que el equipo a ido perdiendo la esencia".

Eugenio Mena llegó a reforzar la UC (Agencia VS)

Hurtado, como buen artillero, está molesto porqué la UC no tiene a un relevo importante para Fernando Zampedri o Franco Di Santo. Es más, el Arica no cree que la dinámica a la hora de seleccionar jugadores por parte de la dirigencia de Cruzados.

"No puedo creer que el club no haya encontrado a un delantero de proyección similar a Zampedri y tampoco entiendo porqué no apuestan por algún joven y sí confían en Di Santo. Me parece que la dirigencia solo apostó por sandías caladas y no por gente de casa", añadió.