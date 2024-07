El fichaje de Felipe Loyola en Independiente de Avellaneda está muy cerca, ya que según las últimas informaciones existiría un acuerdo entre el Rojo y Huachipato, club que puso sus condiciones sobre la mesa y fueron aceptadas.

Eso sí, el propio futbolista de 23 años dejó en suspenso su partida al fútbol argentino, ya que comentó que aún debe tomar la decisión.

Todo esto ocurrió este martes terminado el partido entre el cuadro Acerero y Racing de Montevideo por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, en Concepción.

“Ahora tengo que tomar la decisión, todavía no está cien por ciento confirmado. Lo estoy evaluando, es una opción muy linda, muy interesante en mi carrera”, respondió Loyola ante las consultas en zona mixta.

Aunque a continuación, se mostró ilusionado con esta posibilidad de traspaso: “Y si se puede dar, faltan cerrar un par de detalles, estaría muy contento de dar ese paso”.

La ausuencia de Felipe Loyola en Copa Sudamericana

El lateral derecho no pudo jugar esta tarde en la derrota de Huachipato por 3-2 ante el equipo uruguayo, debido a que se resintió a última hora de la lesión que sufrió con la Selección Chilena en el último amistoso antes de Copa América.

“Hoy intenté estar y la verdad que todavía me molesta el tema del tobillo, no estoy al cien por ciento. Traté de meterme, no se pudo, pero hablé ahí con la gente y prefería al fin y al cabo antes de restarle al equipo y no estár al cien, que lo hiciera un compañero que sí lo estuviera”, indicó.

Felipe Loyola no jugó este martes por Huachipato en Copa Sudamericana. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

El acuerdo entre Independiente y Huachipato

Independiente tendría prácticamente cerrado el fichaje de Loyola a cambio de 1,8 millones de dólares por el 50% de su pase, aceptando las condiciones de los siderúrgicos.

De esta forma, el formado en el Estadio Monumental se aleja de Colo Colo, equipo que también estaba detrás de sus servicios.