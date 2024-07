Este fin de semana, retorna el Campeonato Nacional 2024 de Primera División, donde habrá atractivos duelos para seguir peleando por la permanencia o la lucha por el título.

Los primeros en ver acción en el reinicio del torneo serán Huachipato, vigente campeón, frente a Cobreloa, uno de los colistas del certamen. “Acereros” y loínos se verán las caras en el único compromiso de este viernes 19 de julio en el CAP a las 19:00.

El sábado 20 habrá cuatro duelos. La jornada la abrirán Coquimbo Unido vs Ñublense a las 12:30, seguidos por O’Higgins vs Copiapó a las 15:00 y Universidad Católica vs La Calera a las 17:30. La jornada la finalizarán Deportes Iquique vs Audax Italiano desde las 20:00 horas.

Palestino vs Everton comenzarán animando la jornada dominical, para cerrar la fecha 16 con el choque entre Cobresal y el puntero Universidad de Chile a las 15:00, seguidos de Colo Colo vs Unión Española a las 17:30.

¿Cómo está la tabla del Campeonato Nacional 2024?

Universidad de Chile sigue siendo el líder exclusivo del certamen, pero Colo Colo y Universidad Católica pelean también palmo a palmo los primeros lugares en la tabla de posiciones.

Junto a los azules, y antes que albos y “Cruzados” se encuentra Coquimbo Unido, escuadra que terminó la primera rueda con 31 unidades, solo una menos que el cuadro laico.

A su vez, el cuadro de la precordillera y el “Cacique” se mantienen en la tercera y cuarta posición respectivamente con 27 y 26 puntos. Les siguen Palestino y Unión Española con 25 y 24.

Tabla de Posiciones # Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Univ. de Chile 32 15 9 5 1 27 13 +14 2 Coquimbo Unido 31 15 9 4 2 23 13 +10 3 U. Catolica 27 15 8 3 4 21 15 +6 4 Colo Colo 26 15 8 2 5 24 13 +11 5 Palestino 25 15 7 4 4 20 11 +9 6 Union Española 24 15 7 3 5 30 25 +5 7 Dep. Iquique 24 15 7 3 5 29 27 +2 8 Everton (CH) 21 15 6 3 6 23 24 -1 9 Ñublense 19 15 5 4 6 26 20 +6 10 OHiggins 19 15 5 4 6 21 25 -4 11 Huachipato 16 15 4 4 7 11 22 -11 12 Cobresal 15 15 3 6 6 23 26 -3 13 Dep. Copiapo 15 15 5 0 10 20 26 -6 14 Audax Italiano 14 15 4 2 9 18 22 -4 15 Cobreloa 14 15 4 2 9 14 37 -23 16 La Calera 11 15 3 3 9 13 24 -11

Estos son los partidos de la fecha 16 del Campeonato Nacional 2024

VIERNES 19/07

Huachipato vs Cobreloa 19:00 horas – Estadio CAP

SÁBADO 20/07

Coquimbo Unido vs Ñublense 12:30 horas – Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

O’Higgins vs Copiapó 15:00 horas – Estadio El Teniente

Universidad Católica vs Unión La Calera 17:30 horas – Estadio Santa Laura

Deportes Iquique vs Audax Italiano 20:00 horas – Estadio Tierra de Campeones

DOMINGO 21/07