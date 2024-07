Universidad Católica anunció esta semana la partida de una de sus grandes figuras: Alexander Aravena. Pese a que el jugador sonó en varios equipos del Viejo Continente, termino siendo Gremio de Porto Alegre el que se quedó con parte de su pase.

BOLAVIP conversa con Miguel Ángel Neira, el que fiel a su estilo, no quedó nada conforme con la transferencia del Monito a país de la samba.

“Yo espera otra cosa para él, el fútbol brasileño está muy malo y quedó demostrado en esta Copa América”, indicó el mundialista con la selección chilena en España 1982.

El ex mediocampista indica que la liga de Brasil ha caído y que no es para nada atractiva. “Yo cuando veo fútbol brasileño duro como cinco minutos, no da para más, muy fome, no hay ninguno bueno para pelota como antes. El problema es que allá años los venden a los 15 años Europa”, aseguró.

En esa línea, Miguel Ángel Neira entiende que “el ideal hubiera sido irse a España, esa liga era perfecta para Aravena, pero obvio, igual es superior a la de acá”.

La UC sin Alexander Aravena: “Sin Zampedri la Católica estaría peleando el descenso”

Neira está preocupado porque asegura que los cruzados pierden mucho con la partida de Aravena.

“La UC se despotencia porque era un jugador desequilibrante, te solucionaba partidos, no han llegado refuerzos importantes, van a seguir los mismos, el equipo es malo, si no fuera por Zampedri la Católica estaría peleando el descenso”, cerró.