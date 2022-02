El histórico futbolista nacional Fabián Orellana no ha podido adaptarse de buena manera al esquema de Cristián Paulucci.

Universidad Católica durante el año pasado fue uno de los clubes que fue sumando buenos nombres como refuerzos. Uno de los más destacados fue la del histórico futbolista chileno Fabián Orellana, quien llegaba a la institución cruzada luego de su paso por el fútbol europeo y defendiendo por primera vez la camiseta de uno de los grandes de nuestra competencia.

El futbolista no está pasando por uno de sus mejores momentos en cuanto a lo deportivo, producto de que no ha estado considerando en el esquema de Cristián Paulucci considerando que fue perdiendo terreno luego de sufrir algunas lesiones y que lo marginaron de las convocatorias.

No obstante, desde San Carlos de Apoquindo cuentan con alguna explicación al respecto del momento del jugador. Según la información que entregó ADN Deportes, recae en que el futbolista no ha podido adaptarse a la institución y que no ha logrado a convencer al entrenador con su rendimiento.

Incluso, se da a conocer desde el interior del plantel cruzado que se le estaría buscando una ubicación en la plantilla, a pesar de la histórica carrera que ha tenido el futbolista de 36 años es considerado como uno más del equipo cruzado.

No es todo, producto de que también el delantero habría pedido permiso al club para viajar a España justo la semana que iniciaba el campeonato durante este nuevo año, lo cual generó algo de molestia al interior del club y se consideró como una mala jugada del atacante.

No se descarta que el jugador pueda salir, debido a que en la directiva y por parte del cuerpo técnico estarían dispuesto a negociar en caso de que algún club quiera contar con sus servicios deportivos para este campeonato.