Fernando Zampedri deja la grande y pega el grito en el cielo por la polémica del clásico: "Era penal, Falcón no va disputar el balón"

Universidad Católica desaprovechó una gran oportunidad para poder acabar con lo que fue su ajetreada semana y en esta jornada en el clásico ante Colo Colo en el Estadio Santa Laura no pudo aprovechar la ventaja de un jugador más en la segunda parte del compromiso y terminó igualando sin tantos ante los ‘Albos’.

Tras el partido, el delantero y goleador de los ‘Cruzados’ Fernando Zampedri habló con los medios de comunicación en zona mixta para hacer su análisis a lo que fue este encuentro, en la que cree que su equipo merecía algo más.

“Merecíamos ganar. Cuando ellos quedaron con uno menos nosotros tuvimos el control del partido, las situaciones más claras, con dos palos, pero no se dio, nos faltó finalizar mejor”, declaró Zampedri.

Profundizando en aquello, el ‘Toro’ mostró toda su bronca tras no poder conseguir la victoria, en la que indicó que durante toda la semana trabajaron para lograr los tres puntos ante su clásico rival.

Falcón y Zampedri protagonizaron la polémica del clásico | Foto: Guillermo Salazar

“Hoy queríamos ganar e hicimos un partido como para ganarlo. Tuvimos las más claras y no se dio, pero nos vamos con buenas sensaciones a pesar del empate”, confesó.

Finalmente, Zampedri dejó la grande ante lo que fue una de las polémicas del clásico, en la que en el segundo tiempo del partido reclamó un penal por parte de Maximiliano Falcón, el cual no fue sancionado por el árbitro Cristián Garay, decisión que no dejó para nada conforme al ‘Toro’, ya que destaca que fue una falta clara.

“Es una jugada rápida, se discute mucho. Si hubiese sido fuera del área y lo hace un delantero, los árbitros cobran la falta. Pero cuando es dentro del área, dudan mucho en cobrarlo. Para mí era penal, Falcón no va a disputar la pelota, me va a disputar el cuerpo y me choca en la espalda, pero ya pasó, se empató, hay que dar vuelta la página”, cerró.