Dentro de lo que ha sido las últimas temporadas en la Universidad Católica, uno de los jugadores que ha logrado consolidarse con un estatus de ‘todo crack’ ha sido el atacante argentino, Fernando Zampedri, quien, a punta de goles, ha logrado hacerse un gran nombre dentro de la historia ‘Cruzada’ y hoy por hoy lucha con todo para ser el goleador histórico de la institución.

El ‘killer’ de la ‘Franja’ conversó con el periodista Jorge Gómez en su podcast ‘Pelotazo al Vacío’ y se refirió a uno de sus grandes objetivos que tiene con el club, el cual es buscar consolidarse como el máximo goleador de la institución, algo por lo que trabaja de la mejor manera junto al equipo.

“Es algo que lo pienso mucho pero como siempre digo, para conseguir cosas hay que trabajar y lo primero es pensar en el equipo. Nosotros tenemos objetivos grupales, que hoy es lo más importante. Si conseguimos eso, es más fácil conseguir lo personal”, comenzó señalando Zampedri.

Profundizando en el sueño de ser el máximo artillero de los ‘Cruzados’, el ‘Toro’ no escondió sus deseos de poder cumplir dicha meta en el nuevo Estadio San Carlos de Apoquindo, en la que hace un llamado para la institución para acelerar la máquina y que el remozado recinto sea el escenario perfecto para que el argentino cumpla su sueño.

Zampedri quiere seguir escribiendo historia en Chile | Foto: Agencia Uno

“Ojalá se apuren en hacer el estadio (risas), porque si demoran un año o dos, está difícil hacerlo. Estoy feliz, estar entre los 10 goleadores históricos del club me pone contento. Es algo único y difícil de lograr, pero en este tiempo que he estado acá me he sentido muy bien”, declaró.

Finalmente, Zampedri abordó lo que ha sido uno de los rumores que se ha instaurado en las últimas horas sobre su posible nacionalización, algo que lo mantiene bastante ilusionado de poder conseguir aquello y en donde le brillan los ojos de poder defender la camiseta de la Selección Chilena.

“Es difícil, pero me gustaría nacionalizarme y llegar a vestir la camiseta de la Selección Chilena. Sería un sueño, porque no cualquiera se puede poner la camiseta de una selección y representar a un país. Si se da la nacionalidad y de defender los colores de este país que me abrió las puertas para que yo me sienta feliz, bienvenido sea”, cerró.