Universidad de Chile y Universidad Católica se volverán a ver las caras este fin de semana cuando ambos se enfrenten en una nueva versión del Clásico Universitario, la cual tendrá lugar en el Estadio Ester Roa de Concepción.

El conjunto cruzado llega apremiado por los recientes malos resultados y el mal juego que exhibe en la cancha, el cual lentamente está haciendo perder la paciencia a los hinchas cruzados quienes ya piden la cabeza de Ariel Holan.

Es precisamente la situación del ex DT de Independiente de Avellaneda la cual aborda Francisco Eguiluz en diálogo con Bolavip Chile: “Yo creo que una derrota hará que la dirigencia evalúe su continuidad y una victoria tampoco le asegura el cargo en Universidad Católica a Ariel Holan”.

Holan y la UC no la pasan bien. | Foto: Photosport

“La UC tiene un equipo para mirar hacia abajo al resto y anda mal, es muy mala la campaña para el plantel que tiene y creo que su continuidad se evaluará a fin de semestre. Habrá más apuro si pierde el clásico y probablemente si pierde por goleada -que no creo que ocurra- puede dejar el puesto el fin de semana”, complementó.

Eguiluz no ve mayores favoritos en el Clásico Universitario: “No veo a la U que llegue como favorita tan claramente, me parece que juega más a lo que quiere Pellegrino que lo que hace la UC a Ariel Holan y eso le da un plus, una ventajita para jugar a lo que espera el DT a diferencia de lo que pasa con la UC, pero no sé si hay favoritos”.

Azules y cruzados se medirán el mediodía del domingo 30 de abril en Concepción, donde un triunfo pondría a tiro de cañón al vencedor, mientras que una derrota dejaría rezagado a uno de los dos.