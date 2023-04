"Fuera Holan, ya no da más el proceso": Hinchas cruzados piden la salida del técnico argentino, tras empate sin goles ante Colo-Colo

Universidad Católica no pudo doblegar a Colo-Colo, teniendo un jugador más durante todo el primer tiempo. Los Cruzados no mostraron un gran juego y hubieron muchos jugadores que no estuvieron al nivel que se les espera.

Uno de los principales apuntados fue Ariel Holan, el técnico argentino hace tiempo viene siendo críticado por la hinchada cruzada y ya algunos se cansaron y piden su salida.

La principal razón es porque la UC no está demostrando un gran nivel de juego, no tiene un funcionamiento claro, lo que provoca que hace 3 fechas no pueda ganar en el Campeonato Nacional.

Los hinchas cruzados explotan tras el empate ante Colo-Colo. (Twitter)

Otro de los apuntados fueron Mauricio Isla y Gonzalo Tapia. Los dos jugadores no pudieron marcar diferencias y estuvieron muy imprecisos cada vez que tocaron la pelota.

Universidad Católica y Ariel Holan tendrán que dar rápidamente vuelta la página ya que el próximo fin de semana tendrán que enfrentar de local a Ohiggins por la onceava fecha del Campeonato Nacional.