Germán Lanaro anunció su retiro del fútbol hace algunos días tras haber logrado varios títulos vistiendo la camiseta de Universidad Católica. El defensor dejó la institución cruzada luego de siete años.

El ex central fue invitado a Todos Somos Técnicos y una de las consultas tuvo que ver sobre el proceso de Cristián Paulucci, pues el entrenador argentino tomó al equipo luego de la salida de Gustavo Poyet en 2021 y terminó levantando el título a finales de ese año para conseguir el tetracampeonato. Un proceso que a inicios del 2022 no pudo repetir y tras varios partidos sin ganar finalizó su ciclo.

"Cuándo él agarra al equipo nos ayudó mucho. Nosotros veníamos de un proceso con Gustavo Poyet que no le encontrábamos la vuelta y a veces te metes en un pozo que no sales. No encontrábamos esa forma de juego que queríamos y que necesitábamos en ese momento", sostuvo el ex zaguero.

"Nos sirvió mucho que nos conociera, que estuviera en el proceso de Ariel el año anterior (2020). Como que volvió un poco hacia atrás lo que veníamos trabajando y por ahí donde nos sentíamos más cómodo y a la vista están los resultados. La verdad que solamente palabras de agradecimiento para él, una persona excelente", agregó.

El ex zaguero de la UC habló de la salida del entrenador argentino | Foto: Agencia UNO

En cuanto al motivo que finalizó con la continuación de Paulucci en la banca cruzada, Lanaro justificó que se mezclaron varias cosas y confirmó que hubo responsabilidad de todas las partes vinculadas al club.

"Después al año siguiente evidentemente no solamente falló él, sino que fallamos todos porque no pudimos seguir en esa línea que veníamos. A veces la victoria no es que te confunda, pero sí te hace baja revoluciones y en esos momentos cuando tienes que redoblar esfuerzos, porque debes tener que demostrar que estás mejor y siento que no lo hicimos. No solamente él, sino que también nosotros", expresó.

"Creo que todas la 'patas' del club no pudimos en la victoria seguir siendo mejores y fue un poco que nos relajamos. Dijimos 'estamos bien, no nos falta nada' y creo que eso nos jugó una mala pasada". añadió.

En cuanto a la ausencia del entrenador argentino en el fútbol, Lanaro apuntó que "las decisiones que haya tomado de no volver al fútbol o si no piensa volver aún, no lo sé. Yo me voy con el recuerdo de un gran técnico y una gran persona por sobre todas las cosas", cerró.