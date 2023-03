Universidad Católica es uno de los líderes del Campeonato Nacional 2023 junto a Huachipato. Si bien, los cruzados tienen dos partidos más que los acereros, de todas maneras quieren continuar en la parte alta de la tabla de posiciones.

Además, el conjunto precordillerano tendrá que lidiar por todo este año con el problema de la localía tras los trabajos de remodelación que están llevando a cabo en San Carlos de Apoquindo. Aquello, ha llevado que la UC haya sido dueño de casa en distintos recintos en los primeros cotejos y también con eso sobrellevar el mal estado de las canchas que impiden el buen juego del equipo.

El defensor cruzado asegura que las canchas del fútbol no ayudan mucho al juego de la UC | Foto: Agrencia UNO

En conferencia de prensa, Guillermo Burdisso le preguntaron sobre si le ha llamado la atención la mala condición de los terrenos de juego en el fútbol chileno y aseguró que es algo que ha afectado en el desarrollo del juego del equipo en los diversos partidos.

"Sí, me llama la atención. Más allá de que nosotros no tenemos una localía y eso cuesta, es dífícil, porque vas cambiando de una ciudad a otra, de un estadio a otro y de un césped también. Sí me llamó la atención, es algo que Ariel (Holan) lo dijo en su momento... pero sobretodo hablando de la localía, nos cuesta", comenzó asegurando el defensor.

"Nosotros entrenamos todos los días en muy buenas canchas y nuestro juego se basa mucho en eso y hay veces que los fines de semana no lo podemos plasmar, porque nos encontramos con otra cosa. Ojalá que todo eso mejore, no es algo que nosotros tengamos que hacer, pero sí que nos ayuda mucho", cerró.