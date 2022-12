Universidad Católica tuvo un amistoso contra Chile Sub 20 en San Carlos de Apoquindo y en que se pudo imponer por un resultado de 2-1. Los Cruzados buscan prepararse de la mejor manera para la temporada 2023, por aquello es que Guillermo Burdisso habló luego del duelo con Cruzados y entregó sus sensaciones.

"Fue un desafío que terminó siendo muy positivo para terminar una semana muy intensa. Se comenzó a ver la idea del profe, lo que intenta en cada entrenamiento; y de comenzar a funcionar más como equipo, transiciones defensa-ataque y fue positivo", explicó.

En cuanto a su desempeño personal durante estos días de haber arribado a la precordillera, el zaguero fue claro que le falta ponerse a tono en algunos puntos, pero que con el correr de la pretemporada lo irá mejorando.

"En lo personal, estoy más adaptado. En intensidad me falta todavía, porque los equipos de Ariel son muy intensos y me voy a ir adaptando de a poquito. Estoy contento por cómo me acogió el grupo en el vestuario, me hicieron sentir parte enseguida, eso a uno lo pone contento", agregó.

La UC se impuso ante el seleccionado chileno en amistoso | Foto: Cruzados

Finalmente, habló de los siguientes amistosos que tendrá el equipo de Ariel Holan de ahora en adelante. Además, afirmó que el grupo que se está formando está lleno de competitividad.

"La idea es pulir detalles de funcionamiento, ya sea en defensa, ataque, pelota parada, trabajar distintas ideas de sistemas tácticos, posiciones, más allá del jugador que le toque, que le haga bien al equipo. Eso se puede ir viendo en los amistosos. Este es un grupo comprometido que se exige al 100% en cada entrenamiento, esos son detalles positivos que al final de la pretemporada, si hacemos las cosas bien, lo vamos a plasmar en los partidos oficiales", cerró.