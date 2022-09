Durante este miércoles se informó sobre el nuevo refuerzo que podría llegar a Universidad Católica para la temporada 2022. Se trataría de Facundo Colidio, actual delantero de Tigre en Argentina y que su pase pertenece a Inter de Milán.

El jugadores de 22 años está teniendo un gran año con el elenco argentino, donde ya ha marcado cinco goles y acumula seis asistencias, por lo que la UC habría puesto sus ojos en él e incluso se habló de que los estudiantiles debían desembolsar algo cercano a los 600 mil dólares para quedarse con el jugador.

Sin embargo durante este jueves, el periodista César Luis Merlo, aseguró que el destino del atacante no será nuestro país, pues tendría varias ofertas para emigrar desde el otro lado de la cordillera.

"Facundo Colidio no tuvo contacto alguno con la U. Católica. Después de su gran temporada en Tigre, el actual futbolista del Inter cuenta con varias propuestas, pero Chile no será su destino, según me confirman", sostuvo el periodista en su cuenta de Twitter.

El delantero actualmente juega en Tigre de Argentina | Foto: Getty Images

De esta manera, La Franja tendrá que continuar en la búsqueda de un nuevo atacante y que ayude a potenciar aquella zona donde solo cuenta con Fernando Zampedri, que de momento es su principal arma de ataque.