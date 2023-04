Con 20 años y un paso ya a préstamo por Ñublense, el atacante de Universidad Católica, Alexander Aravena, comienza a hacer importante en el andamiaje de los cruzados y prueba de su buen nivel, es que el delantero ya es seleccionado nacional adulto.

Y en La Roja tuvo realizó una muy buena presentación en el amistoso de la semana pasada ante Paraguay en el Estadio Monumental y los halagos ya se hacen presente en el nuevo artillero cruzado. Bolavip Chile dialogó con Mario Lepe quien tuvo palabras del proceso que ha vivido Aravena, algo que él conoce muy de cerca.

"Es un chico que estaba junto con Gonzalo (Tapia) y Clemente (Montes). Destaca mucho por su agilidad, habilidades y que tenía que crecer. Yo lo llevé a un torneo a Irlanda y se dio cuenta que tenía que trabajar mucho más. Llegó a Chile y comenzó a trabajar, se fue a préstamo y la idea en Católica es que se vayan a préstamo y que vuelvan", reveló el histórico capitán.

El ex seleccionado nacional, comentó que pese a que partir puede ser visto como algo perjudicial, la idea es poder demostrar todas sus condiciones y precisamente fue eso lo que hizo el delantero de la UC. "Cuando vuelven ojalá peleen un puesto. Es meritorio lo que hace, porque hay muchos chicos que van a préstamo y se desmotivan, no ven esto como una posiiblidad de superación y de aprendizaje. Pero hay chicos como él y si bien puede ser un paso hacia atrás, pero para que sea un impulso mayor. Eso resulta", aseveró.

En otro tema, también se ha realizado una comparación en el último tiempo entre la actual sensación cruzada y el goleador histórico, Rodrigo Barrera. Para Lepe sí pueden tener similitudes, pero que el actual atacante marca la diferencia en un aspecto con Chamuca. "Sí, tiene ciertas cosas. Alexander es un poco más fuerte que él, yo diría que Rodrigo era un poquito más encarador, poquito más hábil, nomás. Pero tiene características como él, aunque creo que es más fuerte", puntualizó.

¿Merece renovación Fernando Zampedri?

Otro tema que comienza a preocupar en el mundo cruzado es la renovación del goleador argentino, Fernando Zampedri. El futbolista aspira a convertirse en el goleador histórico de la UC, pero ya muchos creen que debiese arreglar prontamente su continuidad en la precordillera.

Lepe sostiene que para tomar una decisión e snecesario conocer con quiénes compartiría en el plantel y que no es una cosa de extender su vínculo por extenderlo. "Ver todas las situaciones, ver quiénes estarán al lado de él en cancha. No es tan solo dejar a un jugador solo por su calidad, si no por la estructura del plantel. Se han hecho cosas buenas, se ha planificado bien y ojalá seguir haciendo lo mismo", justificó el otrora capitán.

El goleador Zampedri termina contrato a fines de temporada y ya a mitad de año podría negociar como agente libre (Photosport)

Finalmente, el ex mediocampista valoró el trabajo del trasandino, pero que en ningún caso una eventual partida puede ser determinante y que podría aparecer otro más, "Zampedri lo ha hecho muy bien, estamos muy agradecidos, pero estos son ciclos. Si no está uno estará otro", cerró Mario Lepe.