En este 2025, Universidad Católica intentará dejar atrás su irregular última campaña (finalizó en el quinto puesto) y se prepara para lo que será su tan ansiado debut en el Campeonato Nacional, donde deberán enfrentar a Audax Italiano, en el Estadio Santa Laura.

En esta nueva temporada, los Cruzados buscaron formar un plantel competitivo que le permita cumplir con las expectativas de su fanaticada y poder pelear en todos los frentes: Torneo Nacional, Copa Sudamericana y Copa Chile.

Para eso, el elenco cordillerano hizo oficial el arribo de Gary Medel, Dylan Escobar, Jhojan Valencia, Eduard Bello y Diego Valencia.

Gary Medel es uno de los grandes nombres que llegaron este año a la UC y al fútbol chileno | FOTO: Andres Pina/Photosport

Cristian Caamaño le da en el suelo a José María Buljubasich por los refuerzos de la UC

No obstante, el periodista Cristian Caamaño en el programa Deportes En Agricultura de Radio Agricultura repasó ferozmente a José María Buljubasich, gerente deportivo del club, por el nivel de los futbolistas que ha traído últimamente.

“Yo no conozco a los asesores del Tati ni con quien trabaja pero después de un año tú trajiste a Arancibia, Joaquín Torres, a Jader Gentil, a Agustin Farías y a Valber Huerta en estas condiciones (…) Es raro que no pase nada y se siga trabajando de la misma manera y se justifique. ¿Cómo alguien no pone la pelota al piso?”, remarcó el comentarista deportivo.

“Lo de Diego Valencia es por el cariño al club pero no es un jugador que tú digas merece estar en Católica. Tú no puedes traer dos jugadores por el cariño como Medel y Valencia, tienes que traer por rendimiento. Hoy día se siguen trayendo jugadores por las segundas partes y homenajes”, remató.

El debut de la UC con Audax Italiano

La Universidad Católica tendrá su estreno en el Campeonato Nacional este lunes 17 de febrero a partir de las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.