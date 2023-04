Histórico de Universidad Católica se cuadra con Juvenal Olmos en su disputa con Matías Dituro: "No hay que engañarse y los que hemos estado en una cancha lo sabemos"

En los últimos días, mucho ha llamado la atención de los hinchas de Universidad Católica los dimes y diretes entre Juvenal Olmos, ex entrenador del elenco precordillerano, y Matías Dituro, actual guardameta y capitán de la UC.

Y es que el comentarista deportivo afirmó hace algunos días en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports que los jugadores cruzados le estarían "haciendo la cama" al estratega argentino Ariel Holan. Estas palabras no cayeron para nada bien en la interna del cuadro universitario y Díturo sacó la voz en conferencia de prensa.

El momento de la UC sigue llamando la atención de los históricos | Foto: Photosport

“A mi en particular sí me molesta. Sobre todo cuando lo dicen con tanta seguridad, como si estuviera dentro del camarín. Cada persona es libre de opinar lo que crea conveniente, pero debe hacerse cargo de sus dichos”, señaló en su momento el ex cuidatubos del Celta de Vigo.

Pero un histórico de la escuadra de la Franja Cruzada, Miguel Ángel Neira, quiso opinar sobre este tema y contestó el llamado de Bolavip Chile, entrevista donde aconsejó a Holan de cara al futuro y le mandó un recado a Dituro.

"Como uno no sabe la interna cuesta opinar sobre el tema, pero yo creo que si Ariel Holan ubica a los dos laterales en función de lateral-volante le va a cambiar todo el panorama", dijo en el arranque el campeón nacional en 1984 y 1987.

En la misma línea, agregó que "uno para los partidos importantes o no importantes cuando ve a los hinchas los jugadores se motivan solos, sin que el entrenador les diga algo más si son futbolistas profesionales".

"No hay que engañarse y todos los que hemos estado en una cancha sabemos que los futbolistas no están de acuerdo con el técnico como lo dijo Juvenal Olmos, yo le encuentro la razón y además lo dijo fuerte y claro", remató.