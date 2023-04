Osvaldo 'Arica' Hurtado', quinto máximo artillero en la historia de los Cruzados, no tuvo pelos en la lengua para criticar el estilo de juego de Ariel Holan.

Histórico goleador de Católica se lanza contra el fútbol de la UC: "No me gusta como juega, perdió la esencia"

Este domingo se disputa una nueva edición del Clásico Universitario, encuentro en donde la Universidad Católica visita en Concepción a su rival estudiantil Universidad de Chile.

Pese a la disparidad de campañas de ambos equipos en los últimos cinco años, es la U quien llega como favorita a este partido, ya que la UC tendría importantes ausencias por lesión como Gary Kagelmacher o Alexander Aravena, lo que se suma a que posee casi dos meses sin ganar un partido oficial.

Uno que criticó el juego de La Franja es una voz más que autorizada como Osvaldo 'Arica' Hurtado, quinto máximo goleador de la historia de Católica con 104 tantos que conversó con el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Sports:

"No me gusta cómo juega Universidad Católica hoy. Perdió la esencia de siempre. Últimamente se ha basado todo en Fernando Zampedri. No ha vuelto Ariel Holan al rendimiento anterior", disparó el delantero de la UC en los años 80'.

Hurtado fue crítico con el juego de la UC | Foto: Photosport

El campeón de dos títulos de Primera División con la UC tuvo palabras para el actual entrenador cruzado: "Holan tuvo a la mayoría del plantel de Universidad Católica. Es raro que no haya recuperado la contundencia. Algo está pasando que no se ha logrado encontrar un buen partido completo [...] Han salido problemas internos y los jugadores de Católica dicen que no sucede nada. En estos partidos el rumor se agranda ó se termina".

Por último, Hurtado declaró sobre el 'Toro' Zampedri, la gran carta de gol de la UC en el Clásico Universitario, y aprovechó de lamentarse sobre su estadía en el club: "Fernando Zampedrí así como va será goleador histórico de Católica. Me arrepiento de no haber pateado penales. No fui un ambicioso del gol", cerró.