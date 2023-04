Un gusto amargo quedó en Universidad Católica tras la igualdad ante Colo Colo este sábado, pues los cruzados jugaron todo el segundo tiempo con jugador más tras la expulsión al final del tiempo de Leonardo Gil.

Aunque más allá de aquello, el nivel de ambos elencos dejó mucho que desear para ex jugadores de ambos clubes. Uno de los ídolos de la Franja, como es Mario Lepe, entregó su opinión con respecto a lo dejó el clásico y en que se mostró desilusionado por el nivel.



"Partido fome. En el fondo creo que los dos equipos no quisieron arriesgar mucho, estuvieron como tímidos en el juego. Los dos se equiparaban en el mismo sistema, entonces se anulaban uno a otro y de repente las individuales marcaban un poco la diferencia en algún momento, pero muy poco", sostuvo el ídolo cruzado a Bolavip Chile.

El clásico entre la UC y Colo Colo terminó sin goles | Foto: Photosport

En esa línea, fue consultado si la expulsión de Gil influyó mucho, sosteniendo que "sin duda, en el caso de Colo Colo, pero influye que los dos equipos tampoco venían tan extraordinario jugando, entonces si no vienen a un gran a nivel pasa lo que pasó. Ya hemos visto varios partidos importantes o clásicos que no han sido lo que uno espera".

Sobre si Universidad Católica no pudo aprovechar ese hombre de más en el segundo tiempo, Lepe confirmó aquello, pero también resaltó que no fue un buen cotejo. "Exactamente, no pudo, pero no fue muy bueno el clásico".



Finalmente, ante la molestia de la hinchada con Holan y en que algunos piden su salida, el ídolo de la UC pidió calma.

"Sí, porque además estamos recién empezando. Estamos en los primeros lugares, aún hay tiempo como para revertir situaciones, jugar mejor, buscar el equipo ideal y el buen rendimiento individual de los jugadores", concluyó.