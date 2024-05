En Universidad Católica hay una importante euforia en estos momentos por lo que ha sido el gran presente que está atravesando el delantero Fernando Zampedri, quien gracias a sus goles se acerca cada vez más a ser el máximo goleador en la historia del elenco ‘Cruzado’.

El máximo anotador del elenco de la ‘Franja’ es el ex atacante Rodrigo Barrera, quien tiene 118 dianas con la UC y que en las últimas horas conversó con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que se refirió a lo que ha sido su ninguneado récord por parte de los hinchas de la Universidad Católica.

“Hasta que no me pasen, voy a seguir ahí en la palestra. Yo ya dejé de jugar hace tanto tiempo, la gente no entiende que yo si hice esa cantidad de goles, es porque hice bien mi pega, no es que soy un traidor, hoy soy el enemigo número uno de la Universidad Católica por lo mismo, porque estoy en el N°1 de los goles, pero yo nunca busque hacer más goles que nadie, yo daba pases, tiraba centros y si lo hice, lo hice bien”, comenzó señalando Barrera.

Siguiendo en esa línea, el ‘Chamuca’ mostró toda su molestia por lo que han sido los constantes ninguneos a su récord, en la que nombró al presidente Juan Tagle y un ídolo del club como lo es Mario Lepe, quienes han lanzado frases duras contra su distinción, las que a él no le afectan, pero si que lo hacen a su familia.

“El tema de que no me valoren es uno y el otro es que cuando hacen declaraciones tanto como Juan Tagle, Lepe también se mandó otra declaración, lo tomo con humor, pero en este caso ellos no se dan cuenta que uno tiene familia, tengo hijas, tengo mamá, papá y que se preocupan porque la gente me tira tanta mierda, siendo que no tengo nada que ver en el tema”, declaró.

Barrera defendiendo la camiseta de la Universidad Católica | Foto: Archivo

Siguiendo en eso, el máximo goleador de la Universidad Católica comentó los comentarios que su hija ha visto en las redes sociales, en la que la gran mayoría destruye a Barrera por su récord dentro del club.

“Mi hija ve en las redes sociales y sale una cantidad de cosas que me tiran ‘que soy enemigo número uno, que ojalá me pasen, que soy un muerto, que soy el innombrable, tengo mil apodos’, entonces pasa un tema que va más allá de lo mío, a mí me da lo mismo, pero mi entorno es el que sufre con este tema”, explicó en TNT Sports.

Finalmente, Barrera se refirió a lo que ha sido la importante aparición de Fernando Zampedri dentro de la Universidad Católica, en la que declara que es un gran goleador y que le da lo mismo que lo supere como máximo goleador del club.

“Me da lo mismo, es un gran jugador, un gran goleador, me da lo mismo, ya está, ya lo hizo ya”, concluyó.