Universidad Católica tiene confirmado a sus primeros cuatro nombres para la temporada 2023. Los Cruzados anunciaron el retorno de Alexander Aravena y los fichajes de Eugenio Mena, Byron Nieto y Franco Di Santo.

No obstante, hay otro jugador que está cerca de concretar su arribo a la precordillera y se trataría de Guillermo Burdisso. El defensor, quien defendió a Deportivo Cali en durnate este 2022, está en calidad de libre e incluso hace algunos días anunciaron que estaba en San Carlos de Apoquindo.

Sin embargo, su firma no se ha concretado y el motivo lo entregó Jorge "Coke" Hevia Pauta de Juego, el cual se trataría de que el trasandino se está realizando nuevos chequeos médicos. .

"El tema que le falta es que Burdisso no se ha oficializado porque se está rehaciendo exámenes. No estoy diciendo que se cayó, sino que es por eso que no lo han presentado", sostuvo el periodista.

El defensor aún no cierra su vínculo con la UC | Foto: Getty Images

Recordar que el defensor en el año 2019 sufrió de una arritmia cardíaca y que le impidió jugar durante un semestre. Eso sucedió en un previo fichaje a San Lorenzo de Almagro, donde el cuerpo médico del 'Cuervo' detectó aquella anomalía.

De hecho, fue el mismo jugador que confirmó aquella vez con unas declaraciones por su frustrada llegada al cuadro argentino.

"Hace tres semanas me hice una revisión médica y a raíz de eso, me hice más estudios y visité otros especialistas. Se llegó a la conclusión de que tengo que estar tres meses sin jugar ni hacer actividad física para ver cómo evoluciona el corazón", explicó.

De momento, ni la UC y ni el central han desmentido o asegurado la información entregada por Hevia y si es con respecto al mismo problema o no. Solo queda esperar si se confirma su llegada al club cruzado.