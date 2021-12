Universidad Católica está en plena campaña para resolver la conformación de su plantel para el año 2022. El elenco cruzado está quiere mantener la mayoría de los nombres para los desafíos de la próxima temporada y no ha sido fácil consolidar aquella postura.

Es que según la información que ha circulado en las últimas horas, habría un supuesto interés por Fernando Zampedri desde México, precisamente del Club León. El equipo azteca tendría los ojos puestos en el goleador cruzado para reforzarse.

Jorge Cubillos informó en el programa Pelota Parada sobre esta situación y en que descartó completamente ese interés por El Toro. "Fernando Zampedri recordemos fue adquirido por 1,5 millones de dólares aproximadamente por la Universidad Católica. No hay cláusula de salida,por lo tanto si alguien lo quiere debe sentarse a convesar con Cruzado y eso no ha ocurrido", comenzó explicando.

"Por lo demás, no hay interés del León de México. Recordemos que en ese equipo dirige Ariel Holan y la información que tenemos es que no hay ninguna gestión ni intermediarios para hacerse con los servicios de Zampedri", agregó el periodista.

Sin embargo, hay otro de los nombres que comenzó a sonar en la precordilerra y ese es Ramón "Cachila" Arias, pero el comunicador también reportó el descarte absoluto por aquel jugador. "Supuestamente interesa a la UC. No está en los planes, no figura en una carpeta, no está en una lista de refuerzos. Cachila Arias que defendía a Universidad de Chile no llegará a la Universidad Católica", añadió.

Finalmente, puso énfasis en las renovaciones que aún no se confirman. Entre ellas la de José Pedro Fuenzalida, Luciano Aued y Diego Buonannote principalmente, quienes son tres de los referentes que finalizan contrato este 31 de diciembre y en el club esperan su respuesta.

"Estamos a la espera, de lo que sí se están manejando ahora y es la situación del resto de los jugadores que terminaron contrato, siete en total. La primera respuesta que hay que conocer y que se espera en los próximos días, ojalá en las próximas horas, es la del Chapa Fuenzalida y si va a continuar siendo futbolista activo", dijo Cubillos.

"Después las condiciones a Buonanotte, Aued y a la mayoría de estos jugadores que terminaban contrato. Se infiere que la mayoría está aceptando, en Argentina siguen diciendo que Aued tiene chances de volver a Gimnasia. Católica lo quiere y está expresamente solicitado por Paulucci", expresó.

"Hay que esperar la respuesta de Buonanotte, no ocupa cupo de extranjero y es un elemento, no fundamental pero puede ser relevante. Aunque los cupos de extranjeros hasta ahora Católica ni siquiera ha insinuado que los ocupará. Podría ser, no descarten la llegada de un foráneo, pero por ahora no es el caso", cerró el reportero.