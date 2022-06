El ex jugador de Universidad Católica opinó sobre la llegada del seleccionado chileno al equipo de Ariel Holan.

Jorge "Mortero" Aravena aplaude la llegada de Mauricio Isla a Universidad Católica: "Claramente le va a dar un plus"

La noticia del día ha sido el principio de acuerdo entre Universidad Católica y Mauricio Isla. El bicampeón de América con la Selección Chilena vuelve al elenco que lo formó, pero con el que nunca pudo debutar en Primera División y ahora tiene la gran chance de vivirlo.

Por lo mismo, es que las reacciones hacia su fichaje no se han dejado esperar y si hay una cosa en la que coinciden es la calidad de jugador no solo para el elenco estudiantil, sino que también para el fútbol chileno.

En conversación con Bolavip Chile, Jorge "Mortero" Aravena tuvo palabras para la llegada del Huaso a la precordillera. El actual técnico de Deportes Temuco fue el primer entrenador en una Selección Chilena para el lateral.

"Creo que fui el primer entrenador que nominó a Mauricio (Isla) a una selección Sub-17 y evidentemente es un jugador que ha tenido una carrera muy buena en donde ha estado", sostuvo el histórico jugador cruzado.

El bicampeón de América con La Roja llega a la UC | Foto: Agencia UNO

Ademas, Aravena cree que el ex Flamengo le dará un plus al equipo de Holan por el sector derecho. "Hoy regresa al equipo que lo formó, que es la Universidad Católica y claramente que le va a dar un plus jugando en la banda derecha", cerró.