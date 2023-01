Universidad Católica se sigue preparando para lo que será el inicio del Campeonato Nacional. Y es que los dirigidos por Ariel Holan se tendrán que trasladar hasta la Quinta Región para enfrentar a Everton de Viña del Mar para afrontar la primera fecha del balompié nacional.

Uno de los jóvenes valores que ha llamado la atención del cuerpo técnico del elenco precordillerano es Jorge Ortiz, quien a sus 18 años es uno de los grandes proyectos de la cantera de Cruzados, y el ya tuvo su primera citación en el partido ante Oriente Petrolero.

Ortiz ya firmó su primer contrato profesional con la UC | Foto: Cruzados Instagram

Pero no todo fue color de rosa para el nacido en Hijuelas, esto porque el volante que ha estado en algunos microciclos en las series menores de la Selección Chilena tuvo que superar una depresión hace un par de años, así lo hizo saber en conversación con el medio AS Chile.

"Estuve un tiempo con depresión futbolística, hace dos años, lo recuerdo bien porque fue bastante fuerte. Estuve varias semanas bajoneado porque no me salían las cosas. En ese tiempo estaba nominado a la Selección y no me llamaron al Sudamericano, entonces fue difícil. Tuve en mente dejar el fútbol. Pero con la ayuda de mis papás, de mi familia y el psicólogo me supieron llevar al camino que era el que yo quería realmente", arrancó diciendo.

Para luego, hablar sobre sus referentes en el fútbol. "No sé si tengo algún referente específico, pero siempre miro a jugadores como Alexis, Arturo Vidal, porque son futbolistas que lo han ganado todo y que siempre han sido perseverantes en lo que han hecho. Son un ejemplo a seguir.

"A corto plazo, quiero consolidarme en el plantel profesional de Católica, que el profe Ariel (Holan) me considere harto, y a mediano plazo ojalá ir a la Selección y salir al extranjero. Me gusta Europa, siempre me ha gustado Inglaterra. Pero, en verdad, lo que se tenga que dar de aquí en adelante, será bienvenido", sentenció.