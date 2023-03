Jorge Valdivia alzó la voz ante lo que ha sido la suplencia de Mauricio Isla en la Universidad Católica, en la que le dio feroz respaldo a su ex compañero e ironizó con la decisión de Ariel Holan

La eliminación de la Universidad Católica en la primera fase de la Copa Sudamericana a manos de Audax Italiano dejó sin duda un gran damnificado dentro del plantel, tratándose del experimentado defensor, Mauricio Isla, quien tras aquella derrota recibió dardos por doquier tras su rendimiento, el cual lo hizo estar en el banco de suplentes en lo que fue el último partido de la UC ante Unión Española.

Sobre lo que ha sido esta decisión, el ex compañero del ‘Huaso’ en la Selección Chilena, Jorge Valdivia tomó la palabra en Radio ADN para referirse a esta situación, en la que no desconoce que el ‘Bicampeón de América’ debe estar muy insatisfecho por no jugar de titular por todo lo que ha sido su trayectoria.

“Se entiende su incomodidad, Isla es un jugador que siempre ha estado acostumbrado o ha sido constantemente titular en los equipos que estuvo. Ahora entendemos que no viene teniendo una buena participación en U. Católica, se le ha cuestionado mucho, se le apunta mucho a él como responsable de algunas derrotas o malos funcionamientos de la UC y creo que Holan está en el derecho desde su jerarquía y responsabilidad de determinar si Isla juega o no”, comenzó declarando Valdivia.

El ‘Mago’ destacó de igual forma lo que ha sido el comportamiento de Isla dentro del plantel de la UC, en la que recalca sobre lo que dicen sus compañeros durante la semana, en la que no ponen en tela de juicio el compromiso del defensor nacional con el equipo.

Isla ha sumado varias criticas en este 2023 | Foto: Agencia Uno

“Lo que uno escucha de sus compañeros es que no se ha dejado de entrenar, que sigue comprometido con ellos, la otra vez en una situación muy incómodaen el último partido que lo hizo entrar tarde, tuvo la disposición para entrar y eso habla bien de él. Cualquier otro jugador con la historia y recorrido que tiene Isla, quizás se hubiera sentido ofendido y no entra, le dice que no al DT”, reveló en Radio ADN.

Finalmente, Valdivia dejó una irónica reflexión sobre lo que fue el rendimiento de la Universidad Católica ante Unión Española, en la que, tras la ausencia de Mauricio Isla dentro del once estelar, los ‘Cruzados’ no mejoraron en su funcionamiento.

“Salió Isla ¿Mejoró la Católica?, ¿Le atacaron menos? Ahí es una cuestión que su DT tiene que mirar su esquema defensivo y tratar de mejorarlo”, cerró.