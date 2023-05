José Luis Villanueva y la salida de Mauricio Isla de Universidad Católica: "No necesita plata, no necesita éxito. Ya lo tiene todo"

Una verdadera sorpresa se vivió este martes en Universidad Católica, pues a través de un comunicado hicieron oficial la salida de Mauricio Isla. El lateral no seguirá vistiendo la Franja luego de estar menos de un año en la precordillera.

Es que los últimos meses del 'Huaso' en la UC no fueron del todo felices, pues se le criticó mucho por su rendimiento y también por su falta de compromiso con el equipo dirigido por Ariel Holan.



Sobre esta decisión que tomaron el cuadro cruzado y el ex seleccionado nacional, José Luis Villanueva alzó la voz y analizó la salida de Isla. El ex delantero manifestó que es complejo ser un jugador como el ex Flamengo y por la carrera que ha realizado.

"Yo creo que es muy difícil tener un gran nombre. Haberse acostumbrado a equipos súper importantes y a un buen trato transversal en tu país donde eres ídolo y volver a jugar ahí, que representes una camiseta y por ese solo hecho ya te hace enemigo de todo del que no sea de esa camiseta", dijo Villanueva en Pauta de Juego.

El lateral no va más en los cruzados tras poner fin al contrato | Foto: Photosport

"Es difícil manejarlo para una persona como él, que siempre recibió halagos en su país, empezar a recibir insultos y cosas así también. Se veía venir", añadió.



Por último, el ex ariete cruzado expuso que "Yo te digo lo que él piensa. Él dice 'soy Mauricio Isla. Qué me van a estar puteando estos hueones. Chao, me voy'. No estoy diciendo que sea acertado, estoy diciendo lo que en general debe sentir el futbolista en esa instancia. 'Qué voy a meter en problemas, me voy de esta cuestión'. No necesita plata, no necesita éxito, no necesitada nada. Ya lo tiene todo", cerró.