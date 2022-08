Fernando Zampedri es uno de los goleadores del Campeonato Chileno con la Universidad Católica y suma 12 goles al igual que Juan Manuel Lucero de Colo Colo. Sin embargo, la racha del Toro no es de las mejores y hace 37 días que no anota con la camiseta de los cruzados. El artillero marcó dos tantos el pasado 3 de julio en la victoria por 2-0 ante Coquimbo Unido. De ahí en adelante, el artillero está con la pólvora mojada y los históricos salieron en su defensa.

Uno que sabe de goles en la Universidad Católica es Juan Carlos Almada. El exjugador de la franja y de Deportes Concepción fue uno de los máximo anotadores en la Copa Libertadores de 1993. Él, al igual que Zampedri, pasó por una racha negativa, aunque él confía en el poderío de su compatriota, que es uno de los anotadores históricos que han pasado por San Carlos de Apoquindo.

"Durante todo este tiempo, la verdad, que yo he visto bien a Fernando Zampedri. Quizás, esta última campaña no tanto, logró adaptarse con éxito al fútbol chileno. Muchos números 9 no les ha ido bien y a él sí. Le deseo que siga haciendo muchos goles con la Católica y si está un poco bajo, que levante el nivel porque es un buen jugador", esgrimió Almada en diálogo con BolaVip.

Hasta el momento, Zampedri suma el 48 por ciento de los goles de la Universidad Católica en el torneo con su docena de conquistas, mientras que lo siguen con la cuota anotadora Felipe Gutiérrez (3), Diego Valencia y Gonzalo Tapia (2) y con un festejo está José Pedro Fuenzalida, Juan Leiva, Raimundo Rebolledo, Gary Kagelmacher y Luciano Aued.

Fernando Zampedri no lo está pasando bien en la ofensiva de Universidad Católica (Agencia Uno).

Receta goleadora

Juan Carlos Almada, además en el diálogo desde Argentina con BolaVip, también entregó algunos consejos a Zampedri. El ex delantero de la Universidad Católica, en reiteradas ocasiones en el diálogo, habló maravillas del Toro a quien lo vio con las camisas de Atlético Tucumán y Rosario Central en Argentina.

"Hay que ser primero buen jugador de fútbol y después adaptarse al país y al fútbol que uno esté. Eso es muy importante más siendo extranjero. A mí no me costó nada y algún compatriota sí se le complicó", dijo.

Aprovechando la oportunidad, Almada aprovechó de enviar una sugerencia a la dirigencia de Cruzados, ya que siente que Fernando Zampedri necesita más compañía en la ofensiva o bien algún relevo para conquistar los goles errados en los últimos partidos.

"Católica, como equipo grande, tendrá que buscar en sus cadetes o traer a algún extranjero mirando al futuro. Cuando no alcanza con un delantero tendrá que optar por otro número 9. Esto hay que revertirlo lo más pronto posible", terminó el ídolo de la UC.