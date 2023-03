Juan Tagle está presente en cada uno de los actos de la Universidad Católica. Hoy, el cuadro cruzado tuvo un hito importante en su historia: la colocación de la primera piedra del nuevo San Carlos de Apoquindo, que está en plena construcción. El timonel de la franja no puede más de la alegría, ya que su gran anhelo sigue en carrera, mientras que en paralelo está feliz por el futuro de Alexander Aravena tras su debut triunfal en la Selección Chilena.

La dirigencia que Tagle encabeza logró traer otra vez a Aravena a la Universidad Católica. El delantero volvió este 2023, luego de una gran temporada en Ñublense. Los cruzados ejercieron la opción de la repesca y, claramente, el Monito está viviendo su mejor momento en el club.

"Me pone muy contento la buena actuación que Alexander hizo. No nos sorprende porque sabemos de sus capacidades, pero él tiene que todavía hacer una carrera en la Selección Chilena y seguir creciendo mucho", dijo Tagle.

Aravena llegó a ganarse su puesto de titular y logró hacer lo mejor en la UC con 5 goles en 9 partidos. Su buena actuación lo llevó a la Selección Chilena y Berizzo lo hizo jugar un tiempo completo con Alexis Sánchez. Ambos jugadores se complementaron a la perfección.

Alexander Aravena la rompe en Chile y la UC (Comunicaciones ANFP)

Tagle es futbolero y también estuvo en el partido de La Roja frente a Paraguay, por lo que vio in situ el estreno de su pichón Aravena en la Selección de Eduardo Berizzo. Sin duda, el timonel cruzado cree que la experiencia será de total impacto para el Monito, quien logró compartir con Alexis Sánchez en la ofensiva nacional.

"Tiene la posbilidad de jugar con un jugador como Alexis compartiendo la delantera es un privilegio. Que le saque todo el provecho posible por el bien de él, por el bien de Católica y por el bien de la Selección Chilena", expresó.

Incluso, Tagle respondió la pregunta sobre una dupla de Aravena y Sánchez, quien en TVN dijo que no le cerraba la puerta a ningún club de Chile. "No estaría mal, no estaría mal", respondió entre bromas el presidente de la Católica.