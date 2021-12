El presidente de Cruzados no pierde la calma con respecto al partido de este fin de semana ante Everton.

Juan Tagle es cauto en U. Católica: "No nos sentimos campeones, pero sí entendemos que tenemos la primera opción"

Universidad Católica está muy cerca de obtener un hito histórico para el club. Este sábado tiene la chance de alcanzar el tetracampeonato cuando enfrente a Everton por la Fecha 34 del Campeonato Nacional. Los cruzados estaban luchando mano a mano con Colo Colo, pero los albos cayeron el pasado fin de semana con Unión Española.

Ahora, la escuadra universitaria puede levantar el título. Sin embargo, en la precordillera saben de no confiarse en la previa a estas instancias y eso lo tiene claro el presidente de Cruzados, Juan Tagle.

El mandamás del club precordillerano habló este martes ante los medios tras el Consejo de Presidentes en las dependencias de la ANFP para definir lo que será el torneo el próximo año y abordó este tema del importante compromiso que viene.

"Estamos pero absolutamente enfocados, concentrados en lo que viene. Es una oportunidad histórica para Católica, algunos dicen que puede ser el logro más importante en la historia del club. Entonces, obtener un tetracampeonato en torneos largos que ha sido un objetivo del día uno y está la posibilidad de obtenerlo", explicó.

Por eso mismo, Tagle cree que se debe ser cauto ante esta posibilidad y no tiene dudas que el equipo se entregará por completo ante el cuadro evertoniano para alcanzar el objetivo final.

"No lo hemos conseguido, no nos sentimos campeones, pero si entendemos que tenemos la primera opción y que daremos todo para no desaprovechar esa oportunidad maravillosa que nos ha dado este torneo", cerró.