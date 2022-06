Juan Tagle, presidente de Universidad Católica, fue claro en señalar que Nicolás Castillo no es opción en los cruzados producto de que no es un puesto donde el entrenador Ariel Holán haya solicitado sumar refuerzos para la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Universidad Católica sigue tendiendo movimiento en su plantel para lo que será la segunda rueda del Campeonato Nacional. El elenco cruzado informó la salida de César Munder, quien fue a préstamo a Cobresal y la del centrocampista Sebastián Galani que rescindió contrato con el club y que terminó firmando con Coquimbo Unido.

El presidente Juan Tagle al mando de Universidad Católica conversó con SportCenter en la cual fue consultado por la situación de Nicolás Castillo, quien finalmente no está en los planes del club para concretar su regreso a la institución.

“Mira si, ha habido algunas conversaciones, pero lo que sí es que nosotros estamos privilegiando armar el equipo con las piezas que el entrenador nos está solicitando, las posiciones que nos está pidiendo y no es en la posición que juega Nicolás (Castillo)”.

En esta misma línea, el mandamás aclaró que “No digo que eso no pueda cambiar, pero por ahora los recursos son escasos, los cupos también y los extranjeros más”, apuntando a que es una situación que se debe seguir analizando quizás para los próximos mercados de refuerzos.

Nicolás Castillo deberá seguir esperando por su regreso a Universidad Católica. (Foto: Agencia Uno)

Además, el dirigente de cruzados sentenció señalando que “Las decisiones tienen que ser muy bien pensadas y no cometer ningún error. El equipo no anduvo bien el primer semestre, no tenemos más espacios para cometer errores y ese tema por ahora no está sobre la mesa”.

Lo que queda claro es que son pocas las opciones que tiene Nicolás Castillo para llegar a Universidad Católica en este mercado de fichajes, pero que no se descarta de lleno con mira a lo que pueda pasar cuando se termine la temporada.