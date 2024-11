Nicolás Castillo no fue contento de Universidad Católica. Al delantero decidieron no renovarlo el contrato para la próxima temporada y aseguró que el presidente (Juan Tagle) le sacó en cara una intervención médica que se hizo en mayo en España. Esto en el marco de una reunión que tuvo con la directiva.

“Que el presidente te diga que se gastaron 2, 3 o 4 millones en llevarme a España para operarme, cosa que yo no pedí… Que te saquen en cara que fue un gasto. Ahí me puse a pensar que cuando me fui les dejé 3,5 millones de dólares, después cuando fui a Benfica y a América les llegaron comisiones. ¿Por qué con todo lo que le entregué al club me van a sacar en cara esos millones de pesos? Esa reunión fue picante”, dijo en una conversación con Bruno Sampieri.

Juan Tagle salió a desmentir al centrodelantero por el tema de la intervención en España: “No puede ser más injusta esa frase, yo jamás le saqué en cara una operación”, expresó en conversación con Los Tenores de ADN.

También se refirió a lo que se habló en esa reunión tras lo ocurrido con el ariete en el Clásico Universitario: “Tuvimos una conversación larga y le hicimos saber que como institución nos preocupaba lo que él proyectaba como imagen. Él se quejó de que no lo apoyamos en ese tema y lo único que le dije fue: ‘Nico, nosotros te hemos apoyado siempre’”.

Juan Tagle sale al paso por las declaraciones de Nicolás Castillo. (Foto:: Photosport)

Juan Tagle aclara que nunca le sacó en cara la operación a Nicolás Castillo

El presidente de Cruzados aclaró que le dijo al delantero respecto a la operación: “A Castillo le di este ejemplo: cuando el cuerpo médico y el representante estimaron que era importante que Nico se fuera a operar a España. Nosotros no dudamos un segundo, aprobamos eso y lo apoyamos para que se operara en España”.

En ese aspecto dejó en claro que nunca le sacó en cara el tema: “Eso no es sacar en cara una operación, solo le señalamos que como club siempre lo apoyamos hasta el final”.