Universidad Católica está viviendo días tranquilos luego de enfilar tres victorias seguidas en el Campeonato Nacional 2022, el último fue frente a Huachipato el pasado miércoles en Rancagua.

Además, el ambiente en la UC es pura felicidad durante este fin de semana de receso por las Fiestas Patrias. Algunos jugadores se lucieron en una fiesta de disfraces y aprovecharon este break para compartir y disfrutar.

Sin embargo, hay un tema que preocupa en Los Cruzados y tiene que ver con sus hinchas. Recordemos que el pasado 20 de agosto en el cierre de San Carlos de Apoquindo, existieron hechos que opacaron la fiesta y tuvieron relación con el encendido de bengalas y fuegos artificiales desde la barra.

Aquello le valió una sanción a Los Cruzados por Copa Chile para los cuartos de final contra Universidad de Chile. Incluso, en el pasado cotejo ante Huachipato, también hubo bengalas en la hinchada de Los Cruzados y que preocuparon nuevamente a la dirigencia y que Juan Tagle hizo un llamado en la previa.

Los Cruzados recibieron una sanción tras los incidentes vividos en el cierre de San Carlos contra Audax Italiano por Copa Chile | Foto: Agencia UNO

Precisamente, el mandamás cruzado tuvo una respuesta categórica en Twitter a un hincha de La Franja luego que el fanático compartiera un video de Luis Omar Tapia donde se ve a una barra con muchas bengalas encendidas.

El seguidor de la UC dejó un mensaje y expresó "Noooooooo que no lo vea Juan Tagle". No obstante, el mismo presidente de Cruzados respondió y escribió. "No veo que las lancen a la cancha….".

Aquella respuesta le valió aplausos por parte de otros simpatizantes de Universidad Católica.