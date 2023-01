El ex técnico de Universidad Católica analizó el esquema que está utilizando Ariel Holan y afirmó que no tiene ninguna chance en el ámbito internacional si es que logra avanzar en Copa Sudamericana.

Universidad Católica tuvo un estreno goleador en la primera fecha del Campeonato Nacional 2023 tras imponerse frente a Everton por 3-0 en el Estadio Sausalito. Los Cruzados iniciaron con el pie derecho su tránsito hacia la lucha por el título en esta temporada.

Sin embargo, Ariel Holan mostró algo nuevo para este 2023 con la UC y se trata del esquema que mostró y tiene que ver con su esquema ultraofensivo. Un 4-2-4 fue la alineación utilizada por el entrenador argentino contra los ruleteros.

Ante esta dibujo tácticoque mandó a la cancha el estratega cruzado, Juvenal Olmos fue lapidario y afirmó que con esta formación, la UC no tiene nada que realizar a nivel internacional. Recordar que la Franja debe enfrentar a Audax Italiano en la primera fase de Copa Sudamericana y de imponerse irá a la fase de grupos.

"Me preocupa una cosa. Este esquema, esta formación no tiene ninguna posibilidad de hacer algo internacionalmente, creo que entrega demasiado. Cuando tú entregas a equipos internacionales que le va a tocar, va a sufrir. No es como Everton que le va a llegar cinco veces. Te van a hacer los cuatro goles, sencillamente. No se puede sostener", dijo el ex DT de la UC en Todos Somos Técnicos.

Finalmente, el ex seleccionador manifestó que "sí se sostiene en nuestro fútbol, porque jugar con cuatro delanteros no es algo habitual, no es algo que cualquier equipo lo haga. Lo que pasa que es tentador poner esta cifra y decir 'guau, qué es lo que va a pasar acá'. No sé si esto se pueda hacer con equipos más grandes", sentenció.