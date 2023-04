Un partido importante se le viene a Universidad Católica por el décima fecha del Campeonato Nacional 2023, pues debe recibir a Colo Colo y dejar atrás algunas dudas que presentaron contra Deportes Colina el pasado fin de semana por Copa Chile.

Es que los cruzados no pasan por su mejor momento a nivel futbolístico y están dejando varias incertidumbres en los seguidores de la Franja y ex jugadores por sus últimos compromisos, por lo que ahora en el clásico esperan que se esfumen.

En cuanto al duelo de la UC ante los albos, Juvenal Olmos adelantó que si el equipo dirigido por Ariel Holan entra con la misma aptitud que como fue la primera parte ante Deportes Colina, el técnico argentino debe dar un paso al costado.

"Si pierde con Colo Colo, que se puede perder, pero con la disposición del primer tiempo de Colina, hasta luego señor Holan. Mira, si pierde con Colo Colo, que cualquiera puede perder, pero con la disposición del primer tiempo con Colina, se tiene que ir. ¿Cómo no va a ser posible? O se va él o tiene que sacar algunos jugadores, porque correr... Yo hablo de la disposición, porque tú puedes perder, pero la actitud no se puede tranzar", dijo el ex DT de la UC en Todos Somos Técnicos.

El técnico de la UC prepara el duelo contra Colo Colo | Foto: Photosport

Universidad Católica enfrenta a Colo Colo este sábado 15 de abril a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK.