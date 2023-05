Juvenal Olmos saca al pizarrón a Ariel Holan: "No me da la sensación de que en algún momento el equipo juegue para Alexander Aravena"

Universidad Católica regresó al triunfo durante el pasado fin de semana y goleó como visita a Deportes Copiapó por 4-1. El cuadro cruzado volvió a tener una ofensiva inspirada y entre los jugadores que marcaron estuvo Alexander Aravena.

El ariete marcó el tercer gol del equipo y volvió a los abrazos luego de varias fechas sin poder hacerlo. Además, el 'Monito' venía de superar una lesión y que lo tuvo sin poder sumar minutos en el Clásico Universitario.



Por aquello, es que el momento que vive el formado en la precordillera capta la atención de todos y a pesar que no está jugando en su posición natural, se las ha arreglado para ser titular en el esquema de Ariel Holan.

En relación a la ubicación de Aravena en la cancha, Juvenal Olmos manifestó en Todos Somos Técnicos que el técnico argentino de los cruzados no tiene considerado al atacante como un futbolista principal dentro del sistema.

"Me da la sensación que a Aravena siempre lo ubican como el jugador complementario a Zampedri. No me da la sensación de que en algún momento el equipo juegue para Aravena, que no lo ubiquen como un jugador principal", explicó el ex DT cruzado.



Por lo mismo, es que sacó al pizarrón al estratega trasandino y entregó la ubicación en que puede rendir aún más el seleccionado nacional.

"Yo creo que el mejor puesto de Aravena tendría que ser entorno a Zampedri, mediapunta, y que no lo tiraran tanto a los costados y que trabajara menos para abajo, porque él tiene mucho talento. Tiene el talento que no tienen otros, tiene el talento goleador y el talento de asistir a sus compañeros", concluyó Olmos.