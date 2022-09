El periodista aseguró que el portero de Universidad Católica no fue el punto más bajo del equipo de Ariel Holan ante Universidad de Chile en la ida por los cuartos de final de Copa Chile y que un error del meta le costó la derrota a los cruzados.

Manuel De Tezanos le presta ropa a Matías Dituro tras error frente a Universidad de Chile: "Si la U no ganó tres o cuatro a cero es gracias a él"

Universidad Católica no tuvo una buena jornada el pasado domingo, pues cayó por la cuenta mínima frente a Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de Copa Chile.

Un error en un saque de meta de Matías Dituro le costó la derrota al conjunto cruzado y que el Cristián Palacios aprovechó muy bien para marcar el único tanto del duelo. Sin embargo, el arquero argentino tuvo varias intervenciones más que pudieron ser goles.

En Todos Somos Técnicos, Marcelo Vega realizó su clásico sección de las "Notas del Toby" y calificó al portero como de uno de los peores del cotejo, a pesar de que haya tenido varias tapadas claves.

En esa línea, es que Manuel De Tezanos Pinto no estuvo de acuerdo con la evaluación del ex seleccionado chileno y aseguró que hubo peores rendimientos que el del guardameta, agregando que si no es por Dituro, la UC caída goleada.

"Cometió el error, pero si no es por él, la U liquidaba la serie. No sé si es de los peores. Aparte el arquero comete el error en un pase, gol y los otros que nunca le dieron un pase al compañero. Si la U no ganó tres o cuatro a cero este partido es solo gracias a él. Varios peores que Dituro", sostuvo el periodista.

El portero fue el protagonista tras su error que le costó la derrota a la UC ante la U | Foto: Agencia UNO

Ahora, Universidad Católica debe dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en el duelo de revancha que es este miércoles. Los cruzados tendrían en la mira el estadio para recibir a los azules.