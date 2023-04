Matías Dituro estuvo en conferencia de prensa durante este jueves en San Carlos de Apoquindo. El capitán de Universidad Católica enfrentó a los medios tras los rumores y declaraciones que han estado surgiendo en los últimos días sobre una crisis entre el plantel y el técnico Ariel Holan.

El meta no titubeó a la hora de aclarar y golpéo la mesa tras estos dichos afirmando que se ha visto asombrado por todo lo que se ha hablado y con la soltura que lo han expresado.

"Es que realmente desde que estoy acá desde el 2018 siempre han sucedido estas cosas. Hay veces que me soprende el nivel de imaginación que tienen algunas personas y poder decirlo tan libremente como si supieran y estuvieran dentro del camarín", comenzó diciendo Dituro.

"¿Cómo lo gestiono siendo el capitán y líder de este grupo? Con total tranquilidad y naturalidad, porque veo que mis compañeros lo toman de esa manera. Cuando no sucede absolutamente nada de lo que aparece en la prensa y nosotros como grupo seguimos funcionando de la manera que lo seguimos haciendo, no hay que tocar absolutamente nada", agregó.

Por otra parte, reconoció que el nivel del grupo está por debajo de lo que esperan todos y manifestó que tienen la convicción de todo irá mejorando a medida que ese nivel vaya elevándose.

"Somos muy autocríticos con nosotros mismos. Sabemos que estamos en un rendimiento deportivo por debajo del rendimiento individual que puede dar cada uno para el equipo, pero estamos seguros y convencidos que tenemos un gran plantel, un gran entrenador y estamos todos alineados y enfocados en la misma meta", explicó.

"Tenemos seguir trabajando para seguir mejorando y estoy seguro que cuando podamos levantar el rendimiento individual de cada uno el rendimiento grupal también levantará, porque trabajamos muy bien, entrenamos muy bien, tenemos todos el mismo objetivo, estamos todos focalizados en lo mismo y estoy seguro que el equipo empezará a funcionar, añadió.

Además, complementó con que "encima de todo esto, estamos a tres puntos de la punta. Hicimos gran parte del torneo estando líderes, así que este partido de este sábado es muy importante para poder volver a posicionarnos en lo más alto de la tabla".

El capitán de la UC respondió ante las especulaciones de crisis | Foto: Photosport

Además, Dituro fue consultado si es que le molestan esta clase de declaraciones y le pusieron como ejemplos la irregularidad de Mauricio Isla y también sobre lo que expresó ex jugadores como lo es Juvenal Olmos.

"Espero ser muy claro en la respuesta. En particular sí me molesta, sobretodo cuando lo dicen con tanta seguridad como dije antes, como si estuvieran en el camarín, eso sí me molesta", declaró el portero.

"Con respecto a lo que dicen. Creo que cada persona es libre de decir y opinar lo que estime conveniente, pero también creo que cada persona debe hacerse cargo también de lo que dice. Con respecto a eso, desde los años que soy profesional y de la cantidad de compañeros que he tenido y planteles que he pasado, jamás ningún compañero ni ningún plantel ha comentado una situación de salir a la cancha para no ganar. Es imposible, no existe. Cualquiera que es jugador de fútbol y que está dentro del camarín puede decir exactamente lo que digo, es imposible, no existe", sumó.

Finalmente, el arquero nacionalizado chileno dejó en claro que existe un vínculo muy fuerte entre todos los miembros que están ligados al club y que todo esta situación tenga un término definitivo.

"Nosotros tenemos una responsabilidad. Representamos a una institución que tiene unos valores enormes y que uno de esos valores es el respeto. Así que les voy a pedir a todos que también nos respeten a nosotros cuando van a opinar de algo. Estamos todos unidos, todos enfocados por el mismo objetivo: el entrenador, los jugadores, la directiva. Tenemos una conversación muy fluida entre todas las líneas: utileros, kinesiólogos, cuerpo técnico. Tenemos una relación excepcional y todos tenemos el mismo objetivo, todos peleamos por lo mismo", confesó.



ver también Histórico de la UC le presta a ropa a Holan previo al duelo con Colo Colo

"Espero que esto quede claro y se dé un punto final a esta situación, porque realmente cuando informan algo así, confunden mucho a la gente que no sabe y que no entiendie lo que está pasando. Espero que después de esta respuesta y que haya quedado clara, sino me lo hacen saber, se deje a un lado esta situación y podamos seguir enfocados junto con la gente, club, directivos, jugadores, cuerpo técnico y toda la gente que rodea el club en el objetivo que tenemos este y ahora el objetivo principal que tenemos el fin de semana de ganar el partido contra Colo Colo", sentenció.