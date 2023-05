Matías Dituro es el capitán de Universidad Católica y, lentamente, va a agarrando vuelo con los Cruzados en el fútbol chileno. El argentino nacionalizado chileno está enfocado en seguir levantando el nivel para pelear el título de la Primera División. Ayer, el meta fue fundamental en el 4-0 ante Deportes Copiapó y se se mostró firme en la portería de la franja.

Hace algunos días, en la interna cruzada, se generaba otro temblor debido al interés desde el extranjero por Dituro. El meta se indicó que podía salir a mitad de año a otro liga. En algún minuto, el Girona de España estuvo interesado en él, pero el transandino decidió seguir acá en la UC. Ahora, el mismo líder del cuadro de San Carlos de Apoquindo la tiró cortita al pie para definir su futuro.

"Sí, estoy muy contento en el club, en la ciudad, mi familia está contenta en Católica. Como ha dicho Tati ayer, está clarísimo, yo en ningún momento conversé con el club para irme y el club tampoco conversó para que deje la institución", dijo Dituro en su llegada a Santiago tras la victoria en Copiapó.

Dituro no tuvo ningún problema para reafirmar que sus convicciones están en la Universidad Católica y no con alguna oferta de equipos del extranjero. El exjugador del Celta de Vigo está contento en la escuadra de Ariel Holan y le bajó la persiana abruptamente a los trascendidos.

"Estamos felices con mi familia, mantenemos el foco, creo que han salido varias noticias en el último tiempo que no han sido verdad. No le doy mayor importancia. La gente que me conoce sabe como soy profesional y que no va a dudar de mi integridad. Ayer a Tati (Buljubasich) le consultaron y él aclaró por parte del club y de mi parte no he hablado con nadie para dejar la institución", ratificó Dituro.

Es más, Dituro -esta temporada- marcó un hito en ser uno de los pocos extranjeros con la jineta del club cruzado. "Mi proyección está acá en Católica, estoy agradecido con el club y el cuerpo técnico por nombrarme capitán, que es una gran responsabilidad. Intento hacer mi trabajo silenciosamente con el ejemplo para mostrarle a mis compañeros el esfuerzo que hago por estar siempre en la cancha", expresó.

Dituro tiene vínculo hasta el 2025 con la Universidad Católica y quiere seguir en el fútbol chileno junto a los cruzados. En España siempre está considerado, ya que realizó un buen papel en el Celta, aunque en Vigo no quisieron pagar la opción de compra. Según Transfermarkt, el arquero está avaluado en 1 millón de euros.