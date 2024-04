Universidad Católica ya se alista para lo que será este importante partido por el Campeonato Nacional que se le viene en esta nueva fecha, en el que los ‘Cruzados’ se tienen que ver las caras ante Deportes Copiapó en el norte de nuestro país.

En esta jornada, el entrenador del equipo de la ‘Franja’, Tiago Nunes conversó con los medios de comunicación y entregó una gran noticia para el club pensando en el duelo con el ‘León de Atacama’ por la presencia de Fernando Zampedri.

“Valoro muchísimo quien está disponible para jugar, no quien sale, si quien está, pero son casos y casos. El tema de Fernando, él no se sintió bien durante el día miércoles, el jueves tuvo un poco de fiebre, algo simple, pero no pudo entrenar por dos días, pero está bien y viaja normalmente”, partió señalando Nunes.

Por otro de los jugadores que el DT de la UC se refirió es por el volante Agustín Farías, de quien indicó que en un primer momento su estado era una duda para este duelo, pero finalmente, el ex Palestino no viajó al norte.

Zampedri viaja a Copiapó | Foto: Photosport

“Agustín sintió algo de dolor en su pierna en el día martes, entonces está en tratamiento y va intentar estar disponible hasta minutos antes del partido, ahí sabremos la posibilidad de esa confirmación”, declaró a los medios.

Finalmente, Nunes entregó toda la tranquilidad por otra de las grandes dudas de esta semana en la UC, en la que confirmó por completo la presencia de Gary Kagelmacher en la defensa de la ‘Franja’.

“Gary está 100% bien, entrenó normalmente toda esta semana”, concluyó.